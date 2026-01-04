تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.