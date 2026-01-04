تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today from Canada's Foreign Minister Anita Anand.
During the call, they reviewed the bilateral relations between the two countries, in addition to discussing recent developments and topics of mutual interest.