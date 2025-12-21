أمير نجران يلتقي القيادات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال

نوَّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بدعم القيادة الرشيدة لقطاع الاستثمار، وحرصها على تمكين المناطق، وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء أمير نجران في مجلسه بديوان الإمارة القيادات الحكومية، ورجال الأعمال والمستثمرين، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد المرافق له.

وأكد أمير نجران أهمية اللقاء بوصفه منصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة، وبحث الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى ما تمتلكه المنطقة من مقومات اقتصادية تتيح فرصًا استثمارية واعدة في عدة قطاعات مختلفة في مجالات المعادن والتعدين، والزراعة، وقطاع السياحة والآثار والتراث وغيرها.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن زيارته للمنطقة تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لدعم مسيرة التنمية والاستثمار وتمكين المناطق من التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم المستثمرين المحليين وتمكينهم من الاستفادة من المزايا النسبية بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص نوعية ومستدامة بالمنطقة.وأكد حرص الوزارة على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من وزارة الاستثمار وغرفة نجران؛ بهدف حصر الفرص الاستثمارية المتاحة، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يعززجاهزية المنطقة للاستثمار.