تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعم مجالات التعاون بين البلدين.