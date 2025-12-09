تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعم مجالات التعاون بين البلدين.
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz received a phone call today from President Joko Widodo of the Republic of Indonesia.
During the call, they reviewed the bilateral relations and ways to support areas of cooperation between the two countries.