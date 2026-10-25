تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستفيدي مشروع استصلاح مزرعة جمعية معنوفة الزراعية النسوية في محافظة أرخبيل سقطرى بالجمهورية اليمنية، الذي نُفّذ خلال العام الماضي بدعم من المركز، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، والشريك المنفذ منظمة العون الإنساني والتنمية (HAD).

واطلع الفريق على واقع النشاط الزراعي والإنتاج المحلي، ومستوى الاستفادة من التدخلات المنفذة، ومدى إسهامها في استدامة الإنتاج وتحسين سبل العيش للمستفيدات.

واستمع إلى شرح من ممثلي الشريك المنفذ حول مكونات المشروع التي شملت استصلاح الأرض وحراثة المزرعة، وحفر بئر وإنشاء خزان للمياه بسعة 30 متراً مكعباً، وتركيب منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، وربط المزرعة بشبكة للري بالتنقيط؛ بما يسهم في تيسير عمليات الري وتقليل الجهد المبذول في الإنتاج الزراعي.

وشمل المشروع تنفيذ برامج إرشادية وزراعية، وتدريبات في مجال تسويق المنتجات الزراعية، إلى جانب المتابعة المستمرة وتقديم الحوافز للمستفيدات، بهدف تنمية مهاراتهن وتعزيز قدراتهن على إدارة النشاط الزراعي والاستفادة من عوائده.

واطّلع الفريق على المحاصيل المنتجة من الخضروات والفواكه، وآليات إدارة المزرعة وتسويق منتجاتها، في ظل استفادة (115) امرأة من المشروع، الذي أسهم في تهيئة بيئةً ملائمةً للإنتاج الزراعي، وتوفير مقومات فنية تساعد على استمرار النشاط الزراعي وتطويره.

وأشار المستفيدون إلى التحسن الذي شهدته المزرعة عقب تنفيذ المشروع، لا سيما في استصلاح الأراضي وتيسير عمليات الزراعة والري، إلى جانب اكتساب معارف ومهارات جديدة في زراعة أصناف متنوعة من المحاصيل، بما يعزز فرص زيادة الإنتاج وتحسين الاستفادة من المنتجات وتسويقها.

وعبّروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمها السخي الذي أسهم في تحسين سبل عيشهم وتعزيز أمنهم الغذائي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وتمكين المرأة من المشاركة في النشاط الزراعي والإنتاج الاقتصادي باليمن.