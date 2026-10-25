باشرت الجهات المختصة التحقيق في واقعة اتهام أحد العاملين بإحدى المدارس بالتعدي على طفل، وذلك عقب بلاغ تقدم به ولي أمر الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بورود بلاغ من ولي أمر طفل في مرحلة رياض الأطفال يتهم فيه فراشاً بإحدى المدارس بالتعدي على نجله.

وعلى إثر البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقق من مضمون الاتهامات الواردة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنه بمواجهة المتهم بما نُسب إليه أقر بارتكاب الواقعة، وفق ما ورد بمحضر الضبط. وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات القضية.