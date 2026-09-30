تلقت «عكاظ» من المشرف العام على مركز الاتصال المؤسسي بأمانة محافظة جدة محمد عبيد البقمي، إيضاحاً حول الموضوع المنشور بعنوان «كوب قهوة.. بمرارة 355 ريالاً»، أوضح فيه، أن مشروع المواقف على الشارع يهدف إلى تنظيم استخدام المواقف العامة والحد من الوقوف العشوائي، وتحسين انسيابية الحركة المرورية وجودة البيئة الحضرية.

وبيّن، أن أمانة جدة هي التي تحدد وتعتمد نطاقات تشغيل المواقف، ولا تبدأ الشركة المشغلة تشغيل أي نطاق إلا بعد استكمال تأهيله وتركيب اللوحات الإرشادية والتنظيمية والإعلان عنه، مؤكداً أن المخالفات لا تُحرر خارج الشوارع والمناطق المعتمدة والمشغلة ضمن المشروع، وأن قرب أي شارع من منطقة مواقف مدفوعة لا يعني دخوله تلقائياً في نطاق التشغيل.

وأوضح، أن قيمة المخالفات تستند إلى جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف، المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (550)، ولا تحددها الشركة المشغلة، مشيراً إلى إتاحة الاعتراض للمستفيد عبر الإشعار المرسل إليه، والذي يتضمن بيانات المخالفة وآلية الاعتراض عليها.

وأكد، أن الوقوف النظامي داخل حيز الموقف لا يستوجب مخالفة، فيما تطبق الإجراءات النظامية على المخالفات، ومنها الوقوف على الأرصفة وممرات المشاة أو الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة والمواقع الممنوع الوقوف فيها.

وشددت الأمانة، على أن المخالفات ليست غاية المشروع، وإنما إحدى أدوات تنظيم استخدام المواقف والحد من الممارسات المخالفة، مشيرة إلى استمرار متابعة المواقع ومعالجة الملاحظات ميدانياً، واستقبال استفسارات المستفيدين عبر قنوات خدمة العملاء.