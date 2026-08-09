أكد وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أن استضافة السعودية للنسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 تجسد المكانة المتقدمة التي باتت تتبوأها المملكة على الساحة الدولية في دعم الحوار العالمي حول التقنيات الناشئة، وتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية المستدامة.

نموذج متكامل

وأوضح وزير الثقافة أن الشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب التعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، تمثل نموذجًا للتكامل الدولي في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزز تبادل الخبرات وبناء القدرات بين مختلف الدول.



وأفاد بأن اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم تحرص على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز حضور المملكة في المنظمات الدولية، وتدعم التعاون مع اليونسكو في المجالات ذات الأولوية، مؤكدًا أن المنتدى سيوفر منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين لتبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة للذكاء الاصطناعي.

دور متنامٍ

وأشار وزير الثقافة إلى أن استضافة المنتدى في مدينة الرياض تمثل امتدادًا للدور المتنامي الذي تضطلع به المملكة في دعم المبادرات الدولية النوعية، وترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للحوار والتعاون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز الإسهام في بناء مستقبل رقمي أكثر مسؤولية وشمولًا واستدامة.