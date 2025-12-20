استقبل مطار أبها الدولي أولى رحلات طيران السلام، الناقل الاقتصادي لسلطنة عُمان، إلى منطقة عسير، بحضور ممثلين عن برنامج الربط الجوي، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تطوير منطقة عسير، إلى جانب مسؤولي المطار، في مشهد يعكس أهمية هذا الربط الجوي الجديد في دعم الحراك السياحي والاقتصادي بالمنطقة.

وبهذه المناسبة، أكّد الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة عسير، سعادته بأن تكون الرحلات المباشرة من سلطنة عُمان، مشيرًا إلى «أن هيئة تطوير منطقة عسير، بالشراكة المميزة مع برنامج الربط الجوي، ستواصل العمل على مدّ جسور الوصول إلى عسير من وجهات دولية أخرى باتباع خطة زمنية منضبطة، بما يعزز حضورها على خارطة السياحة العالمية ضمن رحلة الصعود.»

ويُتوقع أن يُسهم هذا الخط المباشر في تنشيط الحركة السياحية بين سلطنة عُمان ومنطقة عسير،

ويُذكر أن طيران السلام العُماني سيُسيّر رحلات مسقط – أبها بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، بما يوفّر للمسافرين خيارات سفر مرنة.