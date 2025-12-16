بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



وأشاد، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.