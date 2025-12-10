كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ»، عن استمرار هطول الأمطار على مناطق المملكة حتى (الخميس) المقبل.

وأضاف: سجّلت محافظة جدة في 5 ساعات أعلى كمية أمطار خصوصاً شمالها، إذ بلغت 135 ملم على ملعب الجوهرة (الإنماء)، ثم مطار الملك عبدالعزيز 51 ملم، وحي البساتين 81 ملم. وأضاف: الأمطار مستمرة من متوسطة إلى غزيرة تشمل معظم مناطق المملكة، وفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد.

وفيما يخص محافظة ينبع بلغت ‏سرعة الرياح 60 كيلومتراً في الساعة، وكمية الأمطار فيها يوم أمس كانت 41 ملم، وهي تحت المراقبة، وسيصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً تفصيلياً عنها.

وأشار إلى أن جميع مناطق المملكة متأثرة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى (الخميس). موضحاً أن الحالة المطرية قد تتجدّد بعد يوم الخميس.