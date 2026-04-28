أثارت إطلالة مايا دياب الأخيرة موجة واسعة من الجدل، بعد ظهورها بفستان غير تقليدي بتصميم منحوت يشبه شكل الأذن، في خطوة جريئة أعادت طرح السؤال حول حدود الابتكار في عالم الموضة. الفستان، الذي اعتمد على بنية ثلاثية الأبعاد وتفاصيل بارزة تحاكي ملامح الأذن بشكل واضح، لم يكن مجرد قطعة أزياء بقدر ما بدا كعمل فني قابل للتأويل.

اللافت أن الإطلالة انقسمت حولها الآراء بشكل حاد؛ فبينما اعتبرها البعض تعبيراً متقدماً عن الجرأة وكسر القوالب النمطية، رأى آخرون أنها أقرب إلى الاستعراض البصري المبالغ فيه، وابتعدت عن مفهوم الأناقة المتعارف عليه. هذا الانقسام يعكس تحوّلاً أوسع في ذائقة الجمهور، إذ لم تعد الموضة محصورة في الجمال التقليدي، بل أصبحت مساحة للتجريب وإثارة الجدل.

إطلالة مايا دياب تندرج ضمن موجة عالمية تتبنى «الموضة المفاهيمية»، التي تركز على الفكرة والرسالة بقدر اهتمامها بالشكل. ومع ذلك، يبقى التحدي الأساسي في تحقيق التوازن بين الإبداع وقابلية الارتداء، وهو ما لم يتفق عليه المتابعون في هذه الحالة تحديداً.