تواصل لوس أنجلوس ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر المدن تأثيراً على الموضة العالمية، إذ تميل صيحات صيف 2026 إلى المزج بين الراحة والجرأة والتعبير الشخصي. وتعكس إطلالات الشارع في المدينة توجهاً واضحاً نحو الألوان الحيوية والقصّات المريحة مع لمسات مستوحاة من أجواء الشاطئ والثقافة الكاليفورنية.

ومن أبرز الاتجاهات هذا الموسم عودة الأقمشة الخفيفة والواسعة مثل الكتان والملابس ذات القصّات الانسيابية، إلى جانب انتشار سراويل الكابري والجينز ذي المظهر الباهت بفعل الشمس، وهي قطع تعكس أسلوب الحياة العملي والمريح الذي تشتهر به المدينة.

كما برزت الألوان المشبعة بقوة، خصوصاً درجات الأخضر الزاهي والألوان الجوهريّة، بالتوازي مع عودة النقشات اللافتة مثل طبعات الحيوانات والنقاط (Polka Dots)، في ابتعاد واضح عن هيمنة الألوان الحيادية التي سيطرت خلال السنوات الماضية.

وفي جانب الإكسسوارات والأحذية، تتصدّر الصنادل المزينة بالخرز والتفاصيل البحرية، إضافة إلى الصنادل الجيلاتينية (Jelly Sandals) التي تعود بروح أكثر عصرية، بينما تستمر القطع المستوحاة من الشاطئ مثل القش والخامات الطبيعية في تعزيز حضورها ضمن الإطلالات الصيفية.

أما على مستوى التنسيق، فتتجه الموضة نحو الطبقات الخفيفة عبر استخدام السترات القصيرة والقمصان المخططة والصديريات الصيفية، ما يمنح الإطلالة بعداً عملياً يناسب الانتقال بين أجواء الشاطئ والمدينة دون التخلي عن الأناقة.

ويؤكد خبراء الموضة أن صيف 2026 في لوس أنجلوس يدور حول الحرية في التعبير عن الشخصية، مع مزج عناصر كلاسيكية بأخرى مرحة وجريئة، بعيداً عن القواعد الصارمة أو الاتجاهات الموحدة.