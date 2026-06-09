شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً بين خبير التجميل Patrick Ta وفنانة المكياج Ngozi Esther Edeme، على خلفية تقنية وضع البلاشر الوردي بشكل متدرج أسفل العين وعلى الخدين.

وتشتهر إستر إيديمي باستخدام هذا الأسلوب في أعمالها ومقاطعها التعليمية، إذ ساهمت في انتشاره بين محبي المكياج خلال السنوات الأخيرة، ما دفع عدداً من المتابعين إلى ربط التقنية باسمها بشكل مباشر.

وتصاعد الجدل بعد إطلاق باتريك تا منتجات مستوحاة من هذا الأسلوب، الأمر الذي دفع بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى اتهامه بالاستفادة من فكرة ارتبطت بفنانة المكياج دون الإشارة بشكل كافٍ إلى دورها في نشرها.

في المقابل، نفى باتريك تا ادعاء ملكية التقنية أو اختراعها، مؤكداً أن هذا الأسلوب موجود منذ سنوات في عالم التجميل، وأن الهدف من المنتجات الجديدة هو تسهيل تطبيقه للمستهلكين. كما أشاد علناً بموهبة إستر وتأثيرها في انتشار هذه الصيحة.

أما إستر إيديمي فأوضحت أنها لا تدّعي ابتكار التقنية من الأساس، لكنها ترى أن مساهمتها في إعادة تقديمها وتعريف جيل جديد بها تستحق التقدير والاعتراف.