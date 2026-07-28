عثر باحثون على 179 قطعة أثرية تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية، موزعة على 13 موضعاً داخل كهف «موندو سوكي» ببلدية سينتالابا في ولاية تشياباس، جنوب المكسيك.

وأوضح المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ، أن الاكتشاف جاء إثر بلاغ تقدم به مرشد سياحي محلي، قبل أن يباشر خبراء المؤسسة أبحاثاً ميدانية بين شهري فبراير ويونيو الماضيين.

وسجل الباحثون داخل الكهف مباخر وأوعية وجرارا خزفية تعود، وفق تقديرات أولية إلى الفترة الكلاسيكية (600-900 ميلادية)، وتحمل زخارف تمثل النمر الأمريكي والبوم والثعبان، وهي رموز مرتبطة بمعتقدات لشعب السوكي.

وأشار المعهد إلى أن الدراسات ستتواصل باستخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد والتحاليل الكيميائية للكشف عن بقايا محتملة من اللبان أو الرماد أو العظام داخل القطع الأثرية.