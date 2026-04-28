لم تعد البدلة الرسمية محصورة في الإطلالات الصارمة، بل يمكن كسر حدّتها بسهولة عبر تنسيقها مع الجينز لأسلوب عملي وأنيق. بليزر بقصة واضحة مع جينز مستقيم أو واسع قليلًا يخلق توازنًا ذكيًا بين الرسمية والراحة، خصوصًا مع تيشيرت بسيط أو قميص مفتوح بشكل خفيف.

إضافة ربطة العنق كعنصر مفاجئ يرفع الإطلالة، لكن بشرط تخفيف رسميتها، حيث يمكنك اختيار ربطة رفيعة أو بقماش ناعم، وارتداؤها بأسلوب غير مشدود بالكامل، أو مع ياقة مفتوحة قليلًا. لتعطي طابعًا جريئًا وعصريًا بدلًا من أن تكون تقليدية.

كما أن الحذاء يحدد النتيجة النهائية مثل سنيكرز لإحساس يومي، أو لوفر أو كعب بسيط لمظهر أرتب.