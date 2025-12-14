تشهد موضة شتاء هذا العام عودة لافتة للشماغ الكشميري كأحد أبرز الإكسسوارات الشتوية التي تجمع بين الفخامة والوظيفة العملية. هذا الشماغ، المعروف بخامته الناعمة المصنوعة من صوف الكشمير أو الممزوجة به، عاد ليحتل مكانة متقدمة في الإطلالات اليومية والرسمية على حد سواء، مستفيدًا من توجه عالمي يعيد الاعتبار للقطع الكلاسيكية ذات الجودة العالية والقيمة طويلة الأمد.

ترتبط عودة الشماغ الكشميري بتغيّر واضح في ذائقة المستهلك نحو الأناقة الهادئة والقطع التي تعكس ذوقًا راقيًا دون مبالغة. فقد أصبح يُنسّق مع المعاطف الطويلة، والبدل الشتوية، وحتى الإطلالات الكاجوال الفاخرة، ليضفي لمسة دفء وأناقة في آنٍ واحد. كما ساهمت الألوان الشتوية الغنية مثل الرمادي الداكن، الكحلي، البيج، والبني الدافئ في تعزيز حضوره، مع اعتماد نقوش كلاسيكية مستوحاة من التراث ولكن بأسلوب عصري أكثر بساطة.