مع دخول موسم الشتاء، تتجه تصاميم العبايات إلى اعتماد أقمشة تجمع بين الدفء والأناقة والانسيابية، مع الحفاظ على الطابع العملي الذي تحتاجه المرأة في الإطلالات اليومية والرسمية. ويُلاحظ هذا الموسم تنوّع واضح في الخامات المستخدمة، حيث لم تعد العباية الشتوية قطعة ثقيلة فقط، بل هي عنصر أنيق يعكس فخامة القماش وجودة التفصيل.
يبرز الصوف الخفيف والمخلوط كخيار أساسي في عبايات الشتاء، لما يوفره من دفء معتدل مع ملمس ناعم وقدرة على الحفاظ على شكل القطعة دون أن تبدو جامدة. هذا النوع من الأقمشة يمنح العباية طابعًا كلاسيكيًا راقيًا، ويُفضّل في التصاميم المستقيمة أو المفتوحة التي تناسب الإطلالات اليومية الأنيقة.
كما يحافظ المخمل على حضوره القوي في العبايات الشتوية، خصوصًا في القطع المسائية والمناسبات الخاصة، حيث يضفي لمسة فخامة واضحة بفضل لمعته الناعمة وملمسه الغني. ويُستخدم المخمل غالبًا بألوان داكنة أو عميقة تعزز من إحساس الدفء والرقي، مع تصاميم بسيطة تبرز جمال القماش دون مبالغة.
أما الكريب الشتوي الثقيل، فيُعد من أكثر الأقمشة رواجًا بفضل توازنه بين الراحة والعملية، إذ يتميز بانسيابيته مع وزن مناسب لفصل الشتاء، ما يجعله خيارًا مثاليًا للعبايات اليومية التي تحتاج إلى مظهر أنيق مع سهولة في الحركة. ويُفضل هذا القماش في التصاميم العصرية ذات القصّات النظيفة.
أقمشة شتوية فاخرة تعيد صياغة أناقة العباية
As the winter season approaches, abaya designs are leaning towards fabrics that combine warmth, elegance, and fluidity, while maintaining the practicality that women need for daily and formal appearances. This season, there is a noticeable variety in the materials used, as the winter abaya is no longer just a heavy piece, but rather an elegant element that reflects the luxury of the fabric and the quality of the tailoring.
Lightweight and blended wool stands out as a primary choice for winter abayas, providing moderate warmth with a soft texture and the ability to maintain the shape of the piece without appearing stiff. This type of fabric gives the abaya a classic and sophisticated character, and is preferred in straight or open designs that suit elegant daily looks.
Velvet also maintains its strong presence in winter abayas, especially in evening pieces and special occasions, as it adds a clear touch of luxury thanks to its soft sheen and rich texture. Velvet is often used in dark or deep colors that enhance the feeling of warmth and elegance, with simple designs that highlight the beauty of the fabric without exaggeration.
As for heavy winter crepe, it is among the most popular fabrics due to its balance between comfort and practicality, as it is characterized by its fluidity and appropriate weight for the winter season, making it an ideal choice for daily abayas that require an elegant appearance with ease of movement. This fabric is preferred in modern designs with clean cuts.