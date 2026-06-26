من المتوقع وصول أومودا 4 إلى السعودية أواخر أكتوبر، لتُقدم جيلاً جديداً من سيارات الكروس أوفر بتصميم مستوحى من جماليات المستقبل، والثقافة الرقمية، وأنماط الحياة العصرية.

صُممت أومودا 4 خصيصاً لجيل جديد من المستهلكين، فهي تجمع بين التصميم الجريء، والتفاعل الذكي، والتنوع الذي يُلبي احتياجات نمط الحياة العصري. يُواصل هذا الطراز فلسفة أومودا في سيارات الكروس أوفر، حيث يمزج بين التصميم المُعبّر والعملية اليومية، ليُقدم تجربة قيادة مُلائمة للتنقلات اليومية، والقيادة الترفيهية، والمناسبات الاجتماعية.

أومودا 4: تصميم للجيل القادم

تتميز أومودا 4 بتصميمها المستقبلي، وإضاءتها الديناميكية، وتجربة المستخدم الرقمية المتطورة، مما يجعلها سيارة فريدة من نوعها في البيئات الحضرية الحديثة.

إلى جانب مظهرها المُميز، تُركز السيارة على خلق اتصال سلس بين التنقل ونمط الحياة من خلال تفاعل ذكي في قمرة القيادة وتجارب مستخدم مُصممة خصيصاً لتناسب مختلف السيناريوهات.

مع استمرار توسع أومودا عالميًا، تمثل أومودا 4 أحدث ابتكارات العلامة التجارية في مجال التنقل متعدد الاستخدامات، مُصممًا خصيصًا للمستهلكين الشباب المهتمين بالأناقة.

ثقافة كرة القدم تلتقي بالتكنولوجيا الذكية

تستكشف أومودا جايكو أشكالًا جديدة للتفاعل مع المستهلكين، تجمع بين ثقافة كرة القدم والتكنولوجيا التفاعلية وتجارب نمط الحياة.

ومع تزايد الحماس لكرة القدم العالمية، تخطط العلامة التجارية لتقديم تجارب مستوحاة من كرة القدم من خلال صالات عرض مختارة وفعاليات خاصة بها في المملكة العربية السعودية، لخلق مساحات تفاعلية تجمع المشجعين وتتفاعل معهم، احتفاءً بشغفهم باللعبة.

روبوتات AiMOGA تُثري التجربة

كجزء من هذه التجارب، قد يتعرف الزوار أيضًا على تقنيات تفاعلية طورتها شركة AiMOGA Robotics، الشريك في منظومة أومودا جايكو.

صُممت أنظمة AiMOGA الروبوتية خصيصًا للمعارض والفعاليات العامة، وتُظهر كيف يُمكن للتفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يُثري تجارب الزوار من خلال التواصل الطبيعي والتفاعل الموجه والمشاركة الذكية.

صُممت أنظمة AiMOGA الروبوتية خصيصًا للمعارض والفعاليات العامة، وتُجسد كيف يُمكن للتفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يُثري تجارب الزوار من خلال التواصل الطبيعي والتفاعل الموجه والمشاركة الذكية. من خلال الجمع بين ثقافة كرة القدم، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وابتكارات التنقل، تسعى أومودا جايكو إلى ابتكار جيل جديد من تجارب صالات العرض التي تربط بين التكنولوجيا والترفيه وأسلوب الحياة بطريقة أكثر جاذبية.

التطلعات المستقبلية

مع توقع إطلاق أومودا 4 في السعودية في وقت لاحق من هذا العام، تواصل العلامة التجارية تعزيز حضورها في المملكة من خلال منتجات مبتكرة، وتجارب تفاعلية مميزة، ومبادرات تفاعلية مدفوعة بالتكنولوجيا مصممة خصيصًا لجيل المستهلكين القادم.

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