كشف رصد أجرته «عكاظ»، ارتفاع القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأجانب إلى 452.39 مليار ريال، ليفصلها عن مستويات النصف تريليون 47.61 مليار ريال فقط، إذ يتملّك الأجانب في شركات وصناديق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) كافة، البالغ عددها 269 شركة.

ويتملّك المستثمرون الأجانب في 12 شركات بنسب إستراتيجية، ممثلة في شركات، هي: «بترو رابغ بنسبة 15 %، والحفر العربية بنسبة 34.3 %، وأنابيب السعودية 16.37 %، وأنابيب الشرق بنسبة 22 %، وأماك بنسبة 14.5 %، وسي جي إس بنسبة 35 %، والبنك الأول بنسبة 31 %، والبنك العربي بنسبة 40 %، وولاء بنسبة 3.57 %، والتأمين العربية بـ 9.19 %، وبوبا العربية 43.25 %، وتشب بـ 30 %».

وتملّك الأجانب في 12 شركة بملكية تجاوزت 10 مليارات ريال، تصدرها مصرف الراجحي، الذي بلغت ملكية الأجانب السوقية فيه نحو 62.18 مليار ريال، ثم شركة أرامكو في المرتبة الثانية، التي بلغت ملكية الأجانب فيها نحو 48.33 مليار ريال، وجاء بنك الأهلي ثالثا وبلغت ملكية الأجانب 45.45 مليار ريال، ثم بنك الأول الذي تملك الأجانب فيه بقيمة 32.39 مليار ريال.

وحلّت شركة «معادن» في المرتبة الخامسة كأكثر قيمة سوقية يتملكها الأجانب في الشركة بقيمة 26.8 مليار ريال، وحل البنك العربي سادساً في ملكية الأجانب بقيمة 22.75 مليار ريال، ثم شركة إس تي سي سابعا بقيمة 22.44 مليار ريال، فشركة بوبا بما يعادل 15.63 مليار ريال، وسابك بقيمة 11.85 مليار ريال، وموبايلي بـ 11.23 مليار ريال، فبنك الرياض بقيمة 10.51 مليار ريال، والإنماء بـ 10.31 مليار ريال.

وتبلغ نسبة ملكية المستثمرين الأجانب نحو 4.75% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وتبلغ القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة نحو 9.56 تريليون ريال.

يذكر أن الحد الأقصى لنسبة تملّك الأجانب في معظم الشركات 49%، باستثناء شركتي «بوبا، والمتكاملة» بنسبة 60%، و«البحري» بنسبة 0% إلا أن الأجانب يتملّكون بها بنسبة ضئيلة حدثت سابقا قبل إفصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، ويسمح بتملّك الأجانب بنسبة 100% في صناديق الريت المتداولة.

ملكية الأجانب:

شملت

269 شركة

بلغت

452.39

مليار ريال

12

شركة ملكية تجاوزت 10 مليارات

12

شركة ملكية استراتيجية