وقّعت NHC اتفاقية تطوير عقاري مع شركة نجوم السلام لتنفيذ مشروع «بوابة رسن» في وجهة بوابة مكة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، استكمالًا لخططها التوسعية في تطوير الوجهات السكنية المتكاملة بالمنطقة الغربية.

ويقع المشروع على مساحة صافية تبلغ 316,242 م²، ما يجعله إضافة نوعية لمحفظة مشاريع NHC في مكة المكرمة. وتبلغ القيمة التطويرية للمشروع نحو مليار ريال، بعد استكمال مراحل الطرح والترسية والتوقيع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود NHC في تطوير بيئات سكنية حضرية حديثة، وتعزيز جودة الحياة عبر مشاريع تلبي احتياجات السكان وتوفر حلولًا سكنية متكاملة ضمن وجهة بوابة مكة.

يُذكر أن مشاركة NHC في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، من خلال رفع جودة الحياة وتمكين العملاء من التملّك في بيئات حضرية شاملة تُبنى وفق أفضل المعايير، وترسيخ مكانتها الرائدة عبر مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.