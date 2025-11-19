لعلامتي «سنتربوينت» و«ماكس» في يو ووك الرياض • سنتربوينت وماكس تكشفان مفاهيم عصرية جديدة قائمة على التصميم، ومجموعات مختارة بعناية، ونقاط خدمة متطورة مصممة خصيصاً للعائلات السعودية، للارتقاء بتجارب التسوق. • لاندمارك العربية تُعزز زخم توسعها بتصميمات مُحسّنة وتجارب رقمية رائدة. • تعتزم لاندمارك العربية افتتاح عدد من المتاجر الجديدة خلال العامين القادمين في المملكة، منها 17 متجراً لعلامة سنتربوينت و24 متجراً لعلامة ماكس.

أعلنت لاندمارك العربية، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المملكة، التابعة لمجموعة لاندمارك، افتتاح متجرين جديدين في يو ووك الرياض لعلامتي سنتربوينت وماكس بأحدث حلة لهما، وذلك بهدف توفير تجارب تسوق عصرية قائمة على التصميم ومدعومة بالحلول الرقمية، ضمن واحدة من أكثر وجهات أسلوب الحياة حيوية في العاصمة، في تأكيد على التزام المجموعة الراسخ بخدمة عملائها في المملكة لأكثر من 30 عاما.

مرحلة جديدة من تصميم المتاجر والابتكار في مجال البيع بالتجزئة

يمتد متجر سنتربوينت الجديد على مساحة تتجاوز 32 ألف قدم مربع، ويوفر أسلوبا عالميا متطورا للبيع بالتجزئة خاص بالعلامة، إذ تم تصميمه بهدف الارتقاء برحلة العملاء من خلال التصميم الجذاب، وإمكانية التنقل بكل سلاسة ضمن المتجر، ووسائل الراحة الرقمية المتكاملة.

وتشمل أبرز تحسينات التصميم مخططا أرضيا مفتوحا بالكامل مع ممرات أكثر اتساعا وتحديدا واضحا لمناطق العلامات التجارية وإمكانية التنقل بكل سهولة ضمن المتجر، إضافة إلى مجموعات منسقة وعصرية معروضة بأسلوب المعارض الفنية لسهولة عملية الاستكشاف، وذلك إلى جانب ردهات قياس محسنة مزودة بإضاءة أفضل وتكنولوجيا المرآة ونقاط مساعدة قائمة على الخدمات، مع تسويق بصري متعدد الحواس، وشاشات رقمية ديناميكية، وعروض موسمية مميزة.

ويقدم المتجر أيضا تجارب دفع متطورة قائمة على الحلول التكنولوجية، بما يشمل توسيع خدمة الدفع الذاتي، وخدمة انقر واستلم المحسنة، وخيارات دفع رقمية أكثر سرعة. وتشمل المزايا المتكاملة متعددة القنوات معرفة موجودات المخزون في الوقت الفعلي ونقاط اتصال رقمية لمعلومات المنتج، ما يوفر للعملاء تجربة تسوق فريدة، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر.

وتشغل سنتربوينت حاليا 92 متجرا في 32 مدينة سعودية بما فيها 21 متجرا في الرياض. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، افتتحت العلامة 14 متجرا جديدا، إضافة لتجديد 25 متجرا، إذ تم تحديثها لتتماشى مع هويتها الجديدة ومظهرها العصري.

علامة ماكس توسّع حضورها بافتتاح متجر جديد في يو ووك

بالتوازي مع افتتاح متجر سنتربوينت، أطلقت ماكس، إحدى أبرز العلامات الرائدة في قطاع الأزياء عالية القيمة في المنطقة، متجرها الجديد كليا في يو ووك على مساحة تتجاوز 16 ألف قدم مربع، مقدّمة تجربة تسوّق معادة صياغتها تجمع بين الطابع العصري والجودة وسهولة الوصول.

ويعكس المتجر الهوية التصميمية المحدثة لعلامة ماكس، إذ يتميز بتخطيط واضح ومفتوح، وعروض تركّز على أحدث التوجهات في عالم الأزياء، فضلا عن نقاط اتصال رقمية تعزّز سهولة الوصول والراحة للعائلات. كما يعتمد المتجر تقنية RFID لإتاحة خدمة الدفع الذاتي بسلاسة، إضافة إلى توفير خدمة الاستلام من المتجر لطلبات التسوّق عبر الإنترنت.

وتدير ماكس حاليا 128 متجرا في أكثر من 50 مدينة في مختلف أنحاء المملكة. ويسهم افتتاح متجر ماكس في يو ووك في تعزيز حضور لاندمارك العربية متعدد العلامات التجارية في الرياض، بما يتيح للعملاء خيارات أوسع من الأزياء، والمستلزمات الأساسية، والقيمة اليومية ضمن وجهة تسوّق واحدة.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال تي إس فيدابوري، الرئيس التنفيذي للاندمارك العربية: «يجسد متجرا سنتربوينت وماكس الجديدان ملامح مستقبل قطاع التجزئة في المملكة، إذ يقدمان تجربة عصرية وغامرة تستند إلى أحدث التصاميم والتقنيات المتطورة. وبعد أكثر من 30 عاما من حضورنا في السوق السعودية وخدمتنا للعائلات في مختلف مناطقها، نفخر بإطلاق متجرين يعبران عن المرحلة التالية من نموّنا وتطورنا. ويُعد يو ووك إحدى أبرز الوجهات الحيوية في الرياض، وتعكس هذه الافتتاحات استمرار استثماراتنا وثقتنا الراسخة في قطاع التجزئة السعودي».

الالتزام بتقديم الخدمات للعملاء ورعاية المواهب وتحقيق النمو الشامل

يعمل لدى لاندمارك العربية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية أكثر من 9700 موظف، منهم 50% من المواطنين السعوديين و75% من السيدات. وتعمل المجموعة على تعزيز ثقافة تطوير وبناء الإمكانات على الأمد الطويل، وهو ما ينعكس في العدد الكبير من الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة ضمن المجموعة. وفازت المجموعة بالعديد من الجوائز ضمن حفل جوائز مجموعة براندون هول، كما تم تصنيفها ضمن أفضل 5 منظمات خلال حفل توزيع جوائز CIPD ME Awards من المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية عن فئة أفضل مبادرة للتوطين.

التطلعات المستقبلية

على مدى العامين القادمين، ستواصل علامة سنتربوينت توسعها بافتتاح 17 متجرا جديدا، وإجراء 8 عمليات تجديد كبرى، إضافة لنقل متجرين، مما يعزز التزامها بتقديم تجارب تسوق مميزة للجميع، والابتكار، وتوفير القيمة للعملاء. كما تعتزم علامة ماكس افتتاح 24 متجرا جديدا، إلى جانب نقل 12 متجرا وتجديد 8 متاجر خلال الفترة نفسها، تأكيدا على التزام المجموعة بتوسيع حضورها وتسهيل الوصول إلى متاجرها.

وبمناسبة الافتتاح، يحظى زوار متجر سنتربوينت الجديد بفرصة الحصول على عرض ترويجي حصري بين 19 و22 نوفمبر الجاري، إذ يمكنهم استرداد 150 ريالا سعوديا عند التسوق بقيمة 300 ريال سعودي.