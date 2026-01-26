نفى رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي محمد بن علي الحاج، فرار سجناء من السجن المركزي في المكلا.

وأوضح في تصريح، اليوم (الاثنين)، أن حادثة السجن المركزي بالمكلا سببها أعمال شغب لنزلاء محكومين في قضايا جنائية خطيرة. وأعلن الحاج أن الحادثة في السجن المركزي بالمكلا أسفرت عن إصابات في صفوف النزلاء وأفراد الأمن.



وكان أمن حضرموت نفى، أمس (الأحد)، صحة ما جرى تداوله بشأن وقوع هجوم مسلح أو اقتحام للسجن المركزي في مدينة المكلا، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية عن الصحة. وأفاد بأن ما حدث اقتصر على شغب محدود نفذه عدد من السجناء المحكومين بقضايا جنائية جسيمة، على خلفية رفضهم دخول العنابر، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية سيطرت على الموقف بسرعة.



وأضاف أمن حضرموت في بيان، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، دون تسجيل أي تطورات أمنية خارج إطار الحادثة.



وكان محافظ حضرموت سالم الخنبشي، أعلن استعادة المحافظة مطلع الشهر الجاري، مؤكداً الشروع في مهام إدارة حضرموت من مدينة سيئون.