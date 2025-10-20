تواصل مجموعة لولو للتجزئة توسعها في المملكة من خلال افتتاح متجرها الجديد في مركز آصال التجاري بحي طويق-الرياض، وذلك في إطار دعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

وقد تم افتتاح المتجر رسميا بحضور الأستاذ محمد الأحمري -الوكيل المساعد لخدمات المستثمرين المتكاملة في وزارة الاستثمار، والأستاذ تركي العجلان -عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، وسعادة مطر سالم علي مران الظاهري – سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، والدكتور سهيل إعجاز خان -سفير جمهورية الهند لدى المملكة، والسيد يوسف علي إم. أي -رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والممثلين الرسميين.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد يوسف علي: نفخر باستمرار توسعنا في المملكة العربية السعودية. هذا الهايبرماركت هو جزء من التزامنا برؤية 2030، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين بيئة قطاع التجزئة، وتقديم تجربة تسوق عالية المستوى للمستهلكين.

يمتد المتجر الجديد على مساحة 65000 قدم مربع، ويضم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل المواد الغذائية والمنتجات الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية والألبان والمخبوزات ومستلزمات المنزل والإلكترونيات ومنتجات الصحة والجمال، كما يوفر المتجر كاونترات المحاسبة الذاتية لتجربة تسوق أكثر سلاسة، إضافة إلى منطقة مخصصة لتناول الطعام ضمن قسم المنتجات الطازجة.

ويتميز المتجر أيضا بمواقف سيارات واسعة وعروض افتتاحية حصرية، مما يضمن للعملاء تجربة تسوق مميزة وقيمة.

وفي إطار دعمها المستمر للزراعة المحلية، أطلقت لولو للتجزئة موسم الرمان السعودي، وهي مبادرة تهدف إلى التعريف بالرمان المحلي والترويج له، وتسليط الضوء على جودته العالية وطزاجته، وتشجيع العملاء على اختيار المنتجات المحلية لدعم المزارعين السعوديين. وتعكس هذه المبادرة التزام لولو بالاحتفاء بالإرث الزراعي للمملكة، وتعزيز تجربة التسوق من خلال تقديم منتجات محلية عالية الجودة.

وقد حضر هذا الاحتفال عدد من كبار مسؤولي المجموعة، من بينهم السيد أشرف علي إم. أي – المدير التنفيذي لمجموعة لولو، والسيد سليم إم. أي -رئيس عمليات المجموعة عالميا، والسيد ذو الفقار كادافاث -رئيس قسم الخضار والفواكه، والسيد محمد حارث -المدير الإقليمي لمجموعة لولو في السعودية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المجموعة.