91 نقطة ارتفاع للأسهم.. التداولات 4.3 مليار ريال

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي بمقدار 91.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 10518.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 242 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 233 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 20 شركة.وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، ورتال، والخدمات الأرضية، وبان، وساكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رعاية، وتهامة، وأسمنت الرياض، وبي إس إف، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و1.82%.كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والإنماء، والأندية للرياضة، والماجدية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والماجدية، وSTC هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعًا بمقدار 72.02 نقطة، ليصل إلى مستوى 25022.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.