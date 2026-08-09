أظهر تقرير «تداول» السعودية أن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية وصل إلى نحو 47.9 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2026.



ووفقًا للتقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 36.03% من إجمالي المشتريات، و35.85% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع.



مبيعات السعوديين



في المقابل، بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 1.67 مليار ريال، منها 910.1 مليون ريال لكبار المستثمرين الأفراد، و415.2 مليون ريال للمستثمرين الأفراد، و180.1 مليون ريال لمحافظ الأفراد المدارة، و161.4 مليون ريال للمستثمرين الأفراد المتخصصين.



وبلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 1.64 مليار ريال، بدعم رئيسي من الشركات التي سجلت صافي مشتريات بنحو 1.84 مليار ريال، مقابل صافي مبيعات للصناديق الاستثمارية بنحو 114.3 مليون ريال، ومحافظ المؤسسات المدارة بنحو 46.2 مليون ريال، والجهات الحكومية بنحو 38.9 مليون ريال.



القيمة السوقية



وكان التقرير الأسبوعي لقيمة ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، الذي تنشره تداول السعودية، قد كشف أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية بلغت 9533.41 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2026، بارتفاع نحو 0.85%، وبقيمة بلغت نحو 81 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.



وبحسب التقرير، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.7% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 6 أغسطس 2026.



وعلى صعيد تصنيف المستثمر حسب السلوك الاستثماري، ارتفعت ملكية المستثمرين المؤسسيين بنحو 73.36 مليار ريال لتصل إلى 9122.03 مليار ريال، فيما ارتفعت ملكية المستثمرين غير المؤسسيين بنحو 7.25 مليار ريال لتصل إلى 411.39 مليار ريال.