سجل سعر الدولار في مصر تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، حيث شهدت العملة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك مقابل استقرارها في تعاملات بنوك أخرى.



وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 2.7% خلال الأسبوع الماضي ليسجل 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، مقابل 51.07 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع قبل الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.



أعلى سعر



ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في «ميد بنك» عند مستوى 49.77 جنيه للشراء مقابل 49.87 جنيه للبيع.



فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك أبوظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية عند مستوى 49.70 جنيه للشراء مقابل 49.80 جنيه للبيع.



وفي بنوك الأهلي المصري ومصر والأسكندرية والتعمير والإسكان والبركة وكريدي أغريكول والتجاري الدولي والمصرف العربي وبيت التمويل الكويتي والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي والعربي الأفريقي بلغ سعر الدولار 49.74 جنيه للشراء مقابل 49.84 جنيه للبيع.



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 49.72 جنيه للشراء مقابل 49.86 جنيه للبيع.



أداء قوي



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.



وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء بقيمة 282 مليون دولار خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.



وعادت تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر بعد تسجيل تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع قدره 331 مليون دولار خلال تعاملات الاثنين الماضي، بعد تخارجات محدودة الأحد الماضي بقيمة 3.7 مليون دولار.



وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع قدره 578 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.