ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم 5.44 نقطة ليقفل عند مستوى 10,817.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 186 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.



الأكثر ارتفاعًا



وكانت أسهم شركات متكاملة، والوطنية، وأسيج، وليفا، والآمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العربية، وطباعة وتغليف، والبحر الأحمر، وتبوك الزراعية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و9.96%.



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودرب السعودية، والراجحي، وبترو رابغ، والأندية للرياضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومعادن، وعلم، وأكوا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 93.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 21934.40 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.2 مليون سهم.