عاودت أسعار الذهب والفضة الصعود بقوة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع عوائد السندات والدولار، بعد بيانات اقتصادية أمريكية عززت توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة.



وأنهت أسعار الذهب الأسبوع الماضي على ارتفاع بأكثر من 7%، لتغلق قرب 4,340 دولاراً للأوقية، في أفضل أداء أسبوعي لها منذ يناير، وكانت جلسة الأربعاء هي الأبرز، بعدما قفز الذهب بأكثر من 5% خلال يوم واحد، في واحدة من أقوى جلساته هذا العام، كما ارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% خلال الأسبوع.



لكن رغم هذه المكاسب القوية، ما زال المعدنان بعيدين عن القمم التاريخية التي سجلاها في يناير، فالذهب بدأ عام 2026 قرب 4,300 دولار للأوقية، ما يعني أنه يتداول حالياً قريباً من مستويات بداية العام، لكنه ظل أقل بنحو 22% من قمته التاريخية التي سجلها في يناير عند نحو 5,600 دولار.



أكثر تقلباً



أما الفضة فكانت أكثر تقلباً، إذ أنهت الأسبوع قرب 63.30 دولار للأوقية، لكنها بقيت منخفضة بنحو 11% منذ بداية العام، مقارنة بمستوى يقارب 71 دولاراً في بداية 2026.



ويصبح الفارق أكبر عند مقارنة الأسعار بالقمم التاريخية، فالفضة سجلت في يناير قمة قرب 118 دولاراً للأونصة، ما يعني أنها ما زالت أقل بنحو 46% من تلك القمة.



وبمعنى آخر، فإن الذهب قريب من مستويات بداية العام، لكنه يحتاج إلى ارتفاع بنحو 29% من مستوياته الحالية لاستعادة قمته التاريخية، أما الفضة فتحتاج إلى ارتفاع يقترب من 86% للعودة إلى قمتها السابقة.



العامل الأبرز



وجاء العامل الأبرز للصعود من الولايات المتحدة، بعدما أظهرت بيانات الوظائف فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 23 ألف وظيفة في يوليو الماضي، في حين كانت الأسواق تتوقع إضافة نحو 80 ألف وظيفة.



ودفعت هذه المفاجأة عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى التراجع، بالتزامن مع انخفاض توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر من أكثر من 50% إلى نحو 40%.



على مستوى الذهب، توقع كل من كومرتس بنك وسيتي غروب وصول السعر إلى نحو 4,500 دولار للأوقية بنهاية 2026، قبل أن يرتفع إلى نحو 5,000 دولار بنهاية العام القادم.



أما بنك أوف أمريكا، فيتبنى رؤية أكثر تحفظاً، متوقعاً وصول الذهب إلى 4,250 دولاراً بنهاية العام الحالي، ثم نحو 4,500 دولار بنهاية العام القادم.



مساحة أكبر



وبالنسبة للفضة، تتراوح توقعات هذه البنوك بين 55 و80 دولاراً للأونصة بنهاية العام الحالي، بينما تتراوح توقعاتها بين 60 و80 دولاراً بنهاية العام القادم.



ورغم قوة الارتداد الأخير، فإن الأسواق ما زالت بعيدة عن مستويات نشوة قمم أسعار يناير، فالذهب يحتاج إلى صعود يقارب 29% للعودة إلى قمته التاريخية، بينما تحتاج الفضة إلى ارتفاع يقارب 86%.



وأصبح الذهب أقرب إلى استعادة قمته التاريخية، لكن الفضة تمتلك مساحة صعود أكبر بكثير إذا عاد الزخم الاستثماري والمضاربي إلى السوق.



وبالتالي، فإن مسار المعدنين خلال الفترة القادمة سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بتوقعات الفائدة الأمريكية، وحركة الدولار والعوائد، إلى جانب العوامل الخاصة بكل معدن، وعلى رأسها الطلب الصناعي بالنسبة إلى الفضة.