كشفت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية تقليص الحد الأعلى للتأشيرات الفورية للمنشآت حديثة التأسيس والتي لم يتجاوز عمرها سنتين إلى 5 تأشيرات فقط.



وبينت المنصة أنه في حال تجاوز عمر المنشأة سنتين، فإن الحد الأقصى للتأشيرات الفورية 50 تأشيرة في طلب واحد أو عدة طلبات على مستوى الكيان، خلال الأسبوع الواحد.



وأوضحت المنصة أنه عند تسجيل المنشآت في برنامج التأسيس وتحقيقها الشروط ستمنح تأشيرتين، وسيتم التوسع في رصيد التأشيرات بعد رفع نسبة التوطين.



وشددت المنصة على أهمية تواجد 10 شروط لاستقطاب غير السعودي من خارج المملكة، تمثلت في التالي: «أن تكون حالة المنشأة قائمة، رخص العمل سارية لجميع الموظفين تحت نفس مجموعة المنشآت، أن يكون السجل التجاري للمنشأة سارياً باستثناء المنشآت التي لا تتطلب سجلاً تجارياً، أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، التقيد بنظام حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات، وجود رصيد مالي كافٍ في منصات وزارة الداخلية (مثل أبشر أو مقيم) ويُضاف الرصيد إلى الحساب الخاص للمنشأة على منصات وزارة الداخلية باستخدام الخدمات المصرفية، الالتزام بالتقييم الذاتي سنوياً (للمنشآت التي عدد موظفيها 10 وأكثر)، الالتزام بتعيين مواقع الموظفين في منصة قوى، لا يقل عمر صاحب العمل عن 18 عاماً، ووجود رصيد استقطاب (حسب نوع التأشيرة)».



وعن أنواع التأشيرات، أوضحت المنصة وجود 3 أنواع هي: «تأشيرات عمل دائمة لتوظيف غير السعوديين بعقود عمل طويلة الأمد، وتأشيرات عمل مؤقتة للعقود قصيرة الأجل لغير السعوديين (3 أشهر أو أقل)، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة المخصصة للعاملين في موسم الحج أو موسم العمرة، ويمكن الحصول عليها من خلال موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».