سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، سعر 14.08 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري سعر 14.15 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع. وفى بنك مصر 14.15 جنيه للشراء، 14.22 جنيه للبيع.



وفى بنك الإسكندرية 14.12 جنيه للشراء، 14.22 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 14.07 جنيه للشراء، 14.11 جنيه للبيع. وفى مصرف أبوظبي التجاري 13.81 جنيه للشراء، 14.18 جنيه للبيع.



وفى بنك البركة 14.14 جنيه للشراء، 14.21 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 14.12 جنية للشراء، 14.20 جنية للبيع.



تعاملات أمس



وفي تعاملات أمس، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 14.09 جنيه للشراء، و14.13 جنيه للبيع



وفي البنك الأهلي المصري سعر 14.04 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع. وفى بنك مصر 14.05 جنيه للشراء، 14.12 جنيه للبيع.



وفى بنك الإسكندرية 14.00 جنيه للشراء، 14.10 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 14.07 جنيه للشراء، 14.12 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبي التجاري 13.73 جنيه للشراء، 14.10 جنيه للبيع.



وفى بنك البركة 14.04 جنيه للشراء، 14.10 جنيه للبيع.