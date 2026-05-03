كشف التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 2025 توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، إذ وصل إجمالي عدد المصانع إلى 12,946 مصنعاً بنهاية عام 2025، منها 10,394 مصنعاً منتجاً، و2,552 مصنعاً تحت الإنشاء، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة إلى 76.1 مليار ريال.



التراخيص التعدينية



وفي قطاع التعدين، أوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في المملكة بلغ 2,925 رخصة تعدينية، بإجمالي استثمارات في الرخص الجديدة يصل إلى 44 مليار ريال، وبلغت قيمة صادرات قطاع التعدين 56 مليار ريال.



ويعكس التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2025، التقدم المتسارع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركِّز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، ورافداً مهماً لتنويع اقتصاد المملكة.