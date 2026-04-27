أعلنت البورصة المصرية، اليوم، عودة أنظمة التداول للعمل بكامل كفاءتها، وذلك عقب تعرضها لعطل فني مؤقت خلال جلسة التداول في حدود الساعة 12:22 ظهراً.



وأوضحت البورصة، في بيان رسمي، أنه تم التواصل مع فريق الدعم الفني التابع لمؤسسة «ناسداك» العالمية، وجرى التعامل مع العطل وإصلاحه بشكل سريع، بما ساهم في استعادة كفاءة الأنظمة في وقت قياسي.



وأكدت إدارة البورصة أنه تم احتواء المشكلة الفنية ومعالجتها في أسرع وقت ممكن؛ لضمان عودة التداول بصورة طبيعية ودون تأثيرات ممتدة على السوق.



وتقدمت البورصة المصرية باعتذارها عن أي إزعاج قد يكون نتج عن هذا العطل، معربة عن تقديرها لتفهم وتعاون جميع المتعاملين في السوق.