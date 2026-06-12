التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف في أستانا اليوم وزير الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان إيرساين ناغاسباييف، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتطوير الشراكات الاستثمارية بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.

وناقش الاجتماع فرص توسيع التعاون في قطاع التعدين والثروة المعدنية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في المعادن الإستراتيجية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب دعم التعاون في سلاسل القيمة التعدينية والصناعات المرتبطة بها، وتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة بما يسهم في تطوير القطاع ويعزز تنافسيته.

كما استعرض الاجتماع فرص تعزيز التعاون الصناعي في عدد من القطاعات الواعدة، وتطوير الشراكات الاستثمارية، وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع والصناعات التحويلية، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في تطوير الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية وتعزيز القيمة المضافة لها.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجانبين لتنمية التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية والتعدينية في المملكة وكازاخستان، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

ويأتي اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية بنظيره الكازاخستاني ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية كازاخستان، التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية، وبحث سبل تنمية الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.