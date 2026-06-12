تراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%)، ليصل إلى (4191.17) دولار للأوقية، مسجلًا خسارة أسبوعية بنسبة (3.2%)، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس القادم بنسبة (2.4%)، إلى (4212.70) دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) إلى (67.10) دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين (0.7%) إلى (1731.40) دولار وسعر البلاديوم (1.6%) إلى (1289) دولارًا.