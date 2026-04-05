أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم، أن الحكومة تتخذ، وستواصل اتخاذ، جميع الإجراءات الممكنة لتقديم الدعم للمواطنين خلال هذه الأوقات الصعبة.



وأدلى شريف بهذه التصريحات أثناء ترؤسه اجتماعاً لمراجعة التقدم الذي تحقق في تنفيذ حزم الدعم الحكومي لمنتجات البترول على خلفية التوترات الإقليمية الأخيرة.



وتمت إحاطة الاجتماع بالتقدم المحرز في صرف الدعم، وكذلك بوضع احتياطيات الوقود ومعدلات الاستهلاك في البلاد.



صرف فوري



وأوضح رئيس الوزراء أن حافلات الركاب تحصل على دعم شهري قدره 100 ألف روبية لكل حافلة، في حين تتلقى الحافلات الصغيرة والعربات 40 ألف روبية شهرياً لكل منها، لمنعها من رفع الأسعار.



وأضاف أنه للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، يجرى منح الشاحنات دعماً شهرياً قدره 70 ألف روبية، ومركبات الشحن الثقيلة 80 ألف روبية، وسيارات تسليم الطلبات 35 ألف روبية شهرياً.



وقال إنه لضمان الشفافية، يتم صرف هذه المبالغ عبر المحافظ الرقمية، ووجه رئيس الوزراء بالصرف الفوري لأموال الدعم، التي بدأ صرفها بالفعل منذ أمس.