كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العامة في السعودية إلى 220.8 مليار ريال بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2024، التي بلغت حينها نحو 174.5 مليار ريال.



وبحسب البيانات، جاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 87% من إجمالي الأصول بنحو 33% لتبلغ نحو 192.9 مليار ريال، فيما تراجعت أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 13% من الإجمالي بنسبة 6% لتبلغ قيمتها نحو 27.9 مليار ريال.



356 صندوقاً



وتتوزع صناديق الاستثمار العامة إلى صناديق مفتوحة ومغلقة، وبلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 188 مليار ريال، تشكل 85% من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد صناديق بلغت 330 صندوقا.



ووصلت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 32.8 مليار ريال، وبعدد صناديق 26 صندوقاً.



وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة بنهاية العام الماضي 356 صندوقاً، مقابل 325 صندوقاً خلال العام الذي سبقه.



وارتفع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار خلال نفس الفترة بأكثر من 6 آلاف مشترك ليصل إلى نحو 1.58 مليون مشترك.



وتتضمن أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، أسهماً وسندات، وأدوات نقدية، وأصولاً أخرى، واستثمارات عقارية.