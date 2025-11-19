أعلنت دله الصحية بصفتها شريكاً في صندوق واحة النخيل العقاري، وهو صندوق استثمار عقاري بشراكة استراتيجية بين دله الصحية، ودله العقارية، وشركة تطوير، وبحجم يتجاوز 1.2 مليار ريال، عن قيام الصندوق بتوقيع اتفاقية بقيمة 741 مليون ريال مع شركة تطوير لتنفيذ مشروع متكامل متعدد الاستخدامات والإشراف على أعمال الهندسة والإدارة فيه، والذي كان الصندوق قد أُسس من أجله وفق إعلان سابق.

وتمّ توقيع الاتفاقية على هامش معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض بحضور ممثلين عن الشركاء في الصندوق، وشركة الجزيرة كابيتال التي تستلم مهام مدير الصندوق. وسيشمل المشروع المتكامل الذي يهدف الصندوق إلى تطويره على طريق الملك فهد مرافق صحية ومساحات تجارية ومكتبية، وفندقاً، ووحدات سكنية فاخرة في موقع حيوي يعد من أهم المحاور الاقتصادية بالعاصمة الرياض.

وصرّح م. متعب الطخيس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة دله الصحية بأن هذا المشروع يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية النوعية ضمن مرافق متطورة تتكامل مع محيطها وتلبي احتياجات الأفراد والشركات، مضيفاً بأن المشروع سيعزز من البنية التحتية والخدمات المحيطة بمستشفى دلّه النخيل والذي يعدّ من أبرز المرافق الصحية على مستوى المملكة والمنطقة.

ويعكس إطلاق صندوق واحة النخيل العقاري التكامل بين الخبرات الاستثمارية والتطويرية والتشغيلية لدى الشركاء، كما يجسد الإقبال المتنامي على المشاريع متعددة الاستخدامات في مدينة الرياض التي تشهد نمواً متسارعاً كأحد أهم مراكز الأعمال في المنطقة.