استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الوطنية للتقويم بمحافظة جدة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، وفد بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة F1H2O.



وضمّ الوفد كلًا من نيقولو دي سان جيرمانو المؤسس ورئيس بطولة F1H2O، وريمنودو دي سان جرمانو الرئيس التنفيذي، وياسر اليامي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة بروميديا بورتال.



وأشاد بالدور التنظيمي المتميز والنجاح الكبير الذي حققته الجولة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة التي استضافتها محافظة جدة، منوهًا بأن ما تحقق يعكس مستوى الاحترافية العالية في التنظيم، ويجسّد مكانة جدة المتنامية بوصفها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية النوعية.



وأكد أن الرياضات المائية تمثل قيمة مضافة للقطاع الرياضي والسياحي، وأن جدة بما تملكه من مقومات مؤهلة لأن تكون الواجهة الأولى لمثل هذه البطولات العالمية التي تعزز حضور جدة على خارطة الرياضة العالمية، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة نظير الدعم المستمر، مشيرين إلى أن نجاح الجولة في جدة تُوّج بحصولها على جائزة أفضل تنظيم في العالم، وتكريمها رسميًا من إدارة بطولة F1H2O والاتحاد الأوروبي للرياضات المائية، بعد منافسة قوية مع عدد من المدن العالمية المستضيفة للبطولة.



وأكد الوفد أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والمنظمة، ويعزز ثقة الاتحادات الدولية في قدرة المملكة، وجدة على وجه الخصوص، على استضافة كبرى البطولات العالمية وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.