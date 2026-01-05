نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8:00 مساءً.



وفي تبوك نبه «الأرصاد» من أتربة مثارة على تيماء تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم.



وتستمر حتى الساعة الـ6:00 مساءً.‏ كما نبه المركز من تكوّن عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تراوح بين (3 - 5) كلم على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وحبونا وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6:00 مساءً.



وفي الشرقية تم التنبيه من هبوب رياح نشطة في مدينتي الدمام والظهران ومحافظات الخبر، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم، وتسبب تأثيراتها في تدنٍ مدى الرؤية الأفقية ما بين (3 - 5) كلم وإثارة الأتربة في المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة.



وبيَّن المركز أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6:00 مساءً.



وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما يبقى الطقس بارداً إلى شديد البرودة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات جنوب غرب المملكة.