نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 3,785 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.



وضُبطت 123 حالة اشتباه أولية بالتستر، خلال الزيارات التفتيشية، وأحيل المخالفون إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).



تحقق من الامتثال



استهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة، أبرزها: (إصلاح ميكانيكا وكهرباء وسمكرة ودهان السيارات، والبيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والشقق المخدومة، والبيع بالتجزئة للساعات بأنواعها، والمطاعم مع الخدم، والإنشاءات العامة للمباني السكنية).