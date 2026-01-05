انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 38.83 نقطة، ليصل إلى مستوى 10325.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 243 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 191 شركة.



وكانت أسهم شركات صدق، واليمامة للحديد، وشري، والصناعات، والكثيري، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحري، وبرغرايززر، وأكوا باور، وإنتاج، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.32% و5.87%.



الأكثر نشاطا



وكانت أسهم شركات الصادرات، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، وأكوا باور، وstc، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 144.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 23226.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.