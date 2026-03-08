شهدت مدينة سيئون في اليمن حالة من القلق والهلع، بعد اندلاع حريق في أحد محلات الخردة غرب منطقة «الغرفة»، ما أدى إلى انفجارات متتالية ناجمة عن مخلفات عسكرية كانت مخزنة في الموقع.

وبحسب المعلومات الأولية، التهمت النيران محلًا لشراء الخردة الحديدية لأسباب لم تُعرف بعد، قبل أن تتسبب الحرارة المرتفعة في انفجار مقذوفات ومخلفات عسكرية كانت موجودة داخل المحل، الأمر الذي أدى إلى سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة.

وأثارت أصوات الانفجارات المتتابعة وارتطام الشظايا بالمنازل المجاورة حالة من الذعر بين السكان، ما دفع بعض الأسر إلى مغادرة منازلها الطينية خوفًا من انهيارها أو امتداد النيران إلى محطة الوقود القريبة.

وفي وقت لاحق، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، وفق التقديرات الأولية لعمليات الحصر.