قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم، بعد الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء (السبت) على ملعب «سانت جيمس بارك».

أهداف المباراة

افتتح نيوكاسل التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب هارفي بارنز، الذي انفرد بحارس مانشستر سيتي ترافورد وسدد الكرة في الشباك.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل في الدقيقة 39، بعدما انطلق دوكو من الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية أرضية حولها سافينيو إلى شباك نيوكاسل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ودخل مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة من عمر مرموش بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى.

وواصل مرموش تألقه بإضافة الهدف الثالث للسماوي بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

موعد قرعة ربع النهائي

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا غداً (الإثنين) في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.