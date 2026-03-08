توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأحد)، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وتمتد إلى أجزاء من نجران، بينما تكون خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة والقصيم. كما تتأثر بعض المناطق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، خاصة أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف، والسواحل الشمالية لتبوك، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر في بعض هذه المناطق.

تشير التوقعات إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 22–43 كم/ساعة، قد تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن سحب رعدية ممطرة في الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف، بينما حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وقد تصبح مائجًا مع استمرار الأمطار الرعدية. أما على الخليج العربي، فالرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15–40 كم/ساعة، وقد تصل إلى 45 كم/ساعة، مع تكوّن سحب رعدية ممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف في بعض المناطق، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج وقد تصبح مائجًا مع استمرار الأمطار.

توصي الجهات المختصة بالحذر من جريان السيول، وتوخي الحيطة أثناء القيادة في أوقات الأمطار الغزيرة والضباب، ومتابعة التحديثات اليومية عبر المصادر الرسمية.