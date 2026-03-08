أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها حولت بعض شحنات النفط إلى ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر لضمان سلامة الإمدادات واستمرارها.



وقالت الشركة لقناة الإخبارية السعودية: «نواصل متابعة التطورات بشكل دقيق لاتخاذ القرار المناسب بإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي متى ما استقرت الظروف»، وفقاً للقناة.



ارتفاع الصادرات 3 أضعاف



وتعمل السعودية على تحويل ملايين البراميل من نفطها الخام إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، في خطوة تساعد أكبر مصدر للنفط في العالم على الحفاظ على وتيرة الإمدادات للأسواق العالمية، تزامناً مع إغلاق ممر مضيق هرمز الملاحي جراء الحرب الإيرانية وامتلاء صهاريج التخزين في المنطقة.



وتُظهر بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها «بلومبيرغ» أن 5 ناقلات نفط عملاقة تم تحميلها بالفعل هذا الشهر في ميناء ينبع على الساحل الغربي، إذ ارتفعت الصادرات إلى 3 أضعاف متوسط شهر فبراير الماضي.