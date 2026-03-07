رفعت باكستان أمس (الجمعة) أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين بنحو 20%، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط جراء الصراع المتعلق بإيران.



وأعلن وزير النفط علي برويز مالك في رسالة مصورة عن زيادة تاريخية تبلغ ‌55 روبية (0.20 ‌دولار للتر) لتصل أسعار ‌الديزل ⁠إلى 335.86 روبية والبنزين ⁠إلى 321.17 روبية.



وقال: «اضطررنا لاتخاذ هذا القرار بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط على مستوى العالم».



وقبل ‌الإعلان، شهدت محطات الوقود في ‌المدن الكبرى مثل لاهور وكراتشي طوابير ‌طويلة من الأشخاص بانتظار التزود بالوقود.



وحذر ⁠رئيس الوزراء شهباز شريف أمس من تخزين الوقود، مؤكداً أن المحتكرين سيتعرضون للعقاب.



وقال: «لدينا احتياطيات كافية من البنزين، لكننا نخطط لترشيد استهلاكها لأننا لا نعلم متى ستنتهي الأزمات في الشرق الأوسط».



وتستورد باكستان النفط بشكل رئيسي من السعودية والإمارات عبر مضيق هرمز.