ارتفعت أسعار النفط بوتيرة حادة عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بأكثر من 35% هي الأعلى منذ بدء التداول عليها في عام 1983، وسط مخاوف من استمرار الحرب في الشرق الأوسط.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنسبة 8.52% أو ما يعادل 7.28 دولار إلى 92.69 دولار للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 27.88%.



وقفزت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 12.21% أو 9.89 دولار إلى 90.90 دولار للبرميل، لتعزز مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 35.63%.



وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» أكد فيها أنه لا اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط، في ظل اتساع رقعة الصراع لتشمل أنحاء الشرق الأوسط وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.



وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن خطة إعادة تأمين بقيمة 20 مليار دولار لتحفيز ناقلات النفط على استئناف الحركة عبر المضيق.