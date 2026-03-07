أكدت وزارة المالية السعودية أن الوضع المالي للمملكة قوي وأنها تتمتع بإمكان الوصول إلى طرق تصدير متعددة منها البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران.

وأكد مصدر بالوزارة في بيان استمرار الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء السعودية في العمل بشكل طبيعي، وفقا لوكالات إعلامية غربية.

وأضاف المصدر: نواصل تقييم المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، وتؤكد البيانات الحالية أن وضعنا المالي وتوقعاتنا على المدى المتوسط لا تزال قوية.

وجاء في البيان: «نؤكد مجددا أننا سندافع عن شعبنا وبلدنا بأي ثمن».

وذكرت الوزارة أن أسواق الطاقة استجابت للتطورات الأخيرة، مع ارتفاع أسعار النفط حالياً، ولا تزال البنية التحتية لتصدير الطاقة لدينا مرنة.