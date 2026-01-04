مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، يلاحظ كثير من الآباء ارتفاع معدلات إصابة الأطفال بنزلات البرد والسعال وأمراض الجهاز التنفسي. وبينما يبدو الأمر موسمياً، يؤكد أطباء أن هناك أسباباً علمية واضحة لانخفاض مناعة الأطفال شتاءً، يمكن الحدّ من آثارها باتباع عادات صحية بسيطة ومنتظمة.

لماذا تضعف المناعة شتاءً؟

بحسب استشاري طب الأطفال الهندي الدكتور فراجيندو بي بي، فإن فصل الشتاء يفرض تغيّرات تؤثر مباشرة على دفاعات الجسم الطبيعية. فالهواء البارد والجاف يؤدي إلى جفاف الأنف والحلق، ما يضعف خط الدفاع الأول أمام الفايروسات، كما يقضي الأطفال وقتاً أطول داخل الأماكن المغلقة سيئة التهوية، ما يزيد فرص انتقال العدوى في المدارس والحضانات.

ويضاف إلى ذلك قلة التعرض لأشعة الشمس، ما ينعكس على انخفاض مستويات فيتامين D الضروري لتعزيز المناعة، فضلاً عن أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة تُجهد الجسم وتضعف استجابته المناعية مؤقتاً.

أمراض شتوية شائعة

ويشير الدكتور فراجيندو إلى أن هناك سبعة أمراض أكثر شيوعاً بين الأطفال خلال الشتاء، يمكن تقليل حدتها عبر الوقاية المنتظمة، وتشمل نزلات البرد والسعال المتكرر، التهابات الحلق والجهاز التنفسي، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تفاقم نوبات الربو، زيادة الحساسية، الشعور بالإرهاق، بطء التئام الجروح.

كيف تعزز مناعة طفلك؟

ولتقوية مناعة الأطفال خلال الشتاء، ينصح الأطباء باتباع خمس عادات يومية تساهم في بناء المناعة تدريجياً وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

غذاء متوازن ومغذٍ

يُعد النظام الغذائي خط الدفاع الأول، ويُنصح بملء طبق الطفل بالفواكه والخضروات الملونة، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور. كما تلعب الأطعمة الغنية بفيتامين C والزنك ومضادات الأكسدة، مثل البرتقال، التوت، الجزر، السبانخ، القرع، دوراً مهماً في مقاومة العدوى.

اللعب في الهواء الطلق

التعرض اليومي لأشعة الشمس لمدة تراوح بين 20 و30 دقيقة يساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين D، ويعزز المناعة والطاقة والمزاج العام لدى الطفل.

الترطيب المستمر

رغم قلة الإحساس بالعطش في الطقس البارد، يظل الماء عنصراً أساسياً لصحة الجسم. ويُنصح بتقديم السوائل الدافئة مثل الشوربة، وماء جوز الهند، والمشروبات الدافئة، إلى جانب العصائر الطازجة.

النوم والراحة

النوم الجيد يتيح للجسم فرصة الإصلاح والتعافي، ويُعد عاملاً أساسياً للحفاظ على مناعة قوية، خاصة لدى الأطفال في مراحل النمو.

عادات نظافة صارمة

غسل اليدين بانتظام، واستخدام الكمامات النظيفة عند الحاجة، وتجنب المشروبات شديدة البرودة أو المثلجات في الأيام القارسة، خطوات بسيطة لكنها تحدث فارقاً كبيراً في الوقاية من أمراض الشتاء.