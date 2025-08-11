الهند: 55% من صادرات السلع إلى أمريكا ستتأثر بالرسوم الجمركية

أعلنت الحكومة الهندية الإثنين أن حوالي 55% من صادرات الهند من السلع إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وأوضح ممثل وزارة المالية خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة الهندية أخذت في الحسبان الرسوم المفروضة سابقًا بنسبة 25%، مضيفًا أن وزارة التجارة تجري حاليًا محادثات مع مختلف الأطراف المعنية من مصدّرين وصناعيين لجمع تقييماتهم حول تأثير الرسوم الإضافية.يأتي هذا بعدما فرض ترمب الأسبوع الماضي، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، وقد رفع ذلك إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة إلى 50%.وتعد الولايات المتحدة والهند من أكبر الاقتصادات في العالم، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية حوالي 87 مليار دولار في العام المالي الأخير، ومع تزايد التعريفات الجمركية، يتوقع أن تتأثر حركة التبادل التجاري وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي في كلا البلدين.